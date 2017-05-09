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Гармаш признан лучшим игроком 28-го тура Премьер-лиги

9 мая в 13:17

Игрок "Динамо" стал героем матча с "Александрией".

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Гармаш отметился дублем в воротах "Александрии"
fpl.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш признан лучшим футболистом 28-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Игрок киевлян стал героем матча с "Александрией" (6:0), оформив дубль в поединке.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.

Отметим, что обыграв "Зарю" со счетом 3:2 новым чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".

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Напомним, в 27-м туре лучшим стал лидер киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

По материалам: fpl.ua
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Тэги Динамо Гармаш Украина футбол Премьер-лига
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