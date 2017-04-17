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Гармаш признан лучшим игроком 25-го тура Премьер-лиги

17 апреля в 21:33

Полузащитник "Динамо" стал героем матча с "Зарей".

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Гармаш стал автором победного гола в ворота "Зари"
fpl.ua
Полузащитник киевского "Динамо Денис Гармаш признан лучшим игроком 25-го тура украинской Премьер-лиги.

"Динамо" на выезде минимально обыграло "Зарю" в Запорожье, а единственный гол на свой счет записал именно Гармаш, который на 39-й минуте прошел защитника и пробил низом мимо вратаря. Игрок столичного гранда в голосовании на одно очко опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона.

В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.

Читайте также: "Заря" - "Динамо": обзор матча, видео гола Гармаша

Напомним, лучшим игроком 24-го тура был признан форвард "Черноморца" Элиас.

По материалам: fpl.ua
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Тэги Гармаш Динамо футбол УПЛ
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