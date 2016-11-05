Гандбольная сборная Украины добыла первую победу в отборе на Евро-2018

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Украинские гандболисты были аутсайдерами поединка, но сумели вырвать победу.

Украинские гандболисты обыграли фаворита XSport.ua

Состоялся матч отбора к чемпионату Европы-2018 по гандболу, в которомвстречалась с Исландией и сумела победить.

Исландцы являются призерами Олимпиады-2008 и чемпионата Европы-2010, а также девять раз подряд команда выходила в финальную часть континентального первенства. Тем не менее, украинцы провели один из лучших матчей за последние годы и сумели одержать победу.

Подопечные Виталия Андронова почти весь матч вели в счете, несколько раз отстав на один мяч лишь в середине первого тайма, действовали организованно, хоть и допускали ошибки. Залогом успеха украинцев стала удачная игра вратарей. Итоговый счет - 27:25, а Украина набрала первые два очка в группе - у Чехии, Македонии и Исландии аналогичное количество очков.

Отбор на Евро-2018. Группа 4. Тур 2

Украина – Исландия 27:25 (13:13)

Следующие поединки квалификации состоятся в мае 2017 года - Украина дважды сыграет с Чехией, а Македония с Исландией.