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Гандбольная сборная Украины добыла первую победу в отборе на Евро-2018

5 ноября в 21:44

Украинские гандболисты были аутсайдерами поединка, но сумели вырвать победу.

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Украинские гандболисты обыграли фаворита
XSport.ua
Состоялся матч отбора к чемпионату Европы-2018 по гандболу, в котором сборная Украины встречалась с Исландией и сумела победить.

Исландцы являются призерами Олимпиады-2008 и чемпионата Европы-2010, а также девять раз подряд команда выходила в финальную часть континентального первенства. Тем не менее, украинцы провели один из лучших матчей за последние годы и сумели одержать победу.

Подопечные Виталия Андронова почти весь матч вели в счете, несколько раз отстав на один мяч лишь в середине первого тайма, действовали организованно, хоть и допускали ошибки. Залогом успеха украинцев стала удачная игра вратарей. Итоговый счет - 27:25, а Украина набрала первые два очка в группе - у Чехии, Македонии и Исландии аналогичное количество очков.

Отбор на Евро-2018. Группа 4. Тур 2

Украина – Исландия 27:25 (13:13)

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Следующие поединки квалификации состоятся в мае 2017 года - Украина дважды сыграет с Чехией, а Македония с Исландией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги гандбол сборная
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