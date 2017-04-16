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"Галатасарай" следит за защитником "Динамо" Морозюком - СМИ

16 апреля в 13:30

Украинский футболист может продолжить карьеру в Турции.

Морозюк
Морозюк может покинуть "Динамо" летом
ФК Динамо
Спортивный директор "Галатасарая" Дженк Эргюн посетил матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и луганской "Зарей" (1:0), во время которого наблюдал за действиями защитника столичного гранда Николая Морозюка. Об этом сообщает Fotospor.com.

Трансфер Морозюка может состояться уже летом, так как Эргюн остался доволен игрой защитника и уже провел переговоры с его агентом Вадимом Шаблием.

Морозюк выступает за "Динамо" с лета 2015 года, а его контракт истекает в 2018 году. В текущем сезоне 29-летний футболист провел за команду Сергея Реброва 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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Ранее сообщалось, что "Галатасарай" заинтересован в услугах защитника "Динамо" Евгения Хачериди.

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Тэги футбол Морозюк Динамо Галатасарай
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