"Галатасарай" следит за защитником "Динамо" Морозюком - СМИ

Украинский футболист может продолжить карьеру в Турции.
Трансфер Морозюка может состояться уже летом, так как Эргюн остался доволен игрой защитника и уже провел переговоры с его агентом Вадимом Шаблием.
Морозюк выступает за "Динамо" с лета 2015 года, а его контракт истекает в 2018 году. В текущем сезоне 29-летний футболист провел за команду Сергея Реброва 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" заинтересован в услугах защитника "Динамо" Евгения Хачериди.