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"Галатасарай" предложил контракт защитнику "Динамо" Хачериди - СМИ

19 апреля в 14:19

Турецкий клуб начал переговоры с игроком сборной Украины.

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Хачериди может переехать в Турцию
ФК Динамо
Турецкий "Галатасарай" предложил трехлетний контракт защитнику киевского "Динамо" Евгению Хачериди с зарплатой 6,5 миллиона евро. Об этом сообщил Fotospor.com.

Контракт Хачериди истекает летом 2018 года. 29-летний футболист выступает за "Динамо" с 2008 года. На его счету 209 матчей и 7 голов во всех турнирах за столичный гранд. В последнее время игрок выпал из стартового состава команды из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым.

Кроме того, в первом матче после своего возвращения в основу футболист получил травму и пропустит несколько недель.

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Напомним, ранее "Динамо" расторгло контракт с бразильским защитником Данило Силвой.

Fotospor.com
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Тэги Хачериди Динамо футбол
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