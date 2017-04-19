"Галатасарай" предложил контракт защитнику "Динамо" Хачериди - СМИ

Турецкий клуб начал переговоры с игроком сборной Украины.

Хачериди может переехать в Турцию ФК Динамо

Турецкий "Галатасарай" предложил трехлетний контракт защитнику киевского "Динамо"с зарплатой 6,5 миллиона евро. Об этом сообщил Fotospor.com.

Контракт Хачериди истекает летом 2018 года. 29-летний футболист выступает за "Динамо" с 2008 года. На его счету 209 матчей и 7 голов во всех турнирах за столичный гранд. В последнее время игрок выпал из стартового состава команды из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым.

Кроме того, в первом матче после своего возвращения в основу футболист получил травму и пропустит несколько недель.

Напомним, ранее "Динамо" расторгло контракт с бразильским защитником Данило Силвой.