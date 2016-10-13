Топ Новости
<
>

Фьюри временно лишен боксерской лицензии

13 октября в 15:43

Британец не сможет вернуться в бокс до завершения расследования по делу об употреблении допинга.

Фьюри
Фьюри потерял возможность боксировать
skysports.com
Британский боксерский совет (BBBoC) временно приостановил лицензию супертяжеловеса Тайсона Фьюри - до завершения расследования, связанного по делу с употреблением допинга.

В заявлении BBBoC говорится, что Фьюри временно утратил свою лицензию "до окончания расследования по антидопинговым и медицинским проблемам".

Если Фьюри захочет вернуться в ринг после окончания расследования, ему придется обратиться в BBBoC, после чего комитет будет решать, стоит ли возвращать спортсмену его лицензию.

Напомним, ранее Фьюри выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что отказывается от своих чемпионских титулов и оставляет их вакантными.

Читайте также: Фьюри провалил повторную допинг-пробу на кокаин

Ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.

По материалам: boxing-mma.com
Читайте также
Тэги Фьюри бокс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости