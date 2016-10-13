Фьюри временно лишен боксерской лицензии

Британец не сможет вернуться в бокс до завершения расследования по делу об употреблении допинга.
(BBBoC) временно приостановил лицензию супертяжеловеса Тайсона Фьюри - до завершения расследования, связанного по делу с употреблением допинга.
В заявлении BBBoC говорится, что Фьюри временно утратил свою лицензию "до окончания расследования по антидопинговым и медицинским проблемам".
Если Фьюри захочет вернуться в ринг после окончания расследования, ему придется обратиться в BBBoC, после чего комитет будет решать, стоит ли возвращать спортсмену его лицензию.
Напомним, ранее Фьюри выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что отказывается от своих чемпионских титулов и оставляет их вакантными.
Ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.boxing-mma.com