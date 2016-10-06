Фьюри провалил повторную допинг-пробу на кокаин

Второй тест окончательно подтвердил слова британского боксера.

Вторая проба подтвердила употребление боксером кокаина Sky Sports

Вторая допинг-проба чемпиона мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом веседала положительный результат - в организме боксера присутствуют следы кокаина. Об этом сообщает ESPN.

В допинг-пробе, которая была взята 21 сентября, были обнаружены следы кокаина. Повторная проба была взята 22 сентября. Теперь употребление наркотика подтвердилось, поэтому британец может быть лишен всех своих поясов.

Ранее сообщалось, что Британский боксерский совет проведет заседание, на котором будут рассмотрены заявления Фьюри об употреблении кокаина и алкоголя. При этом боксер должен будет посетить собрание и ответить на вопросы представителей организации. Сам спортсмен уже подтвердил, что в последние месяцы увлекся наркотиком.

По итогам заседания Фьюри может быть лишен боксерской лицензии, в результате чего не сможет продолжить карьеру на профессиональном уровне.

Напомним, команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.