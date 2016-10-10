Фьюри отменил реванш с Кличко не из-за страха перед "40-летним мужчиной"

Британец отверг предположения о стахе перед еще одной встречей с украинцем.

Фьюри подчеркнул, что не боится Кличко Sky Sports

Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весеподчеркнул, что не боится Владимира Кличко, несмотря на решение отменить реванш с украинским боксером.

"Как я могу бояться? Мне 28 лет. Я верю, что я величайший из всех, кто когда-либо жил. Я переиграл Кличко в первый раз. Он не выиграл ни одного раунда. Он проиграл каждый раунд и не смог нанести ни одного точного удара. Почему я должен бояться его, 40-летнего мужчину?", - сказал Фьюри в интервью The Rolling Stone.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Кроме того, чемпион может быть лишен поясов и боксерской лицензии за употребление кокаина, что показали две положительные допинг-пробы боксера.

Стоит отметить, что Владимир Кличко может провести бой уже в декабре против обладателя пояса IBF Энтони Джошуа.