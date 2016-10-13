Фьюри отказался от своих чемпионских титулов

Британский боксер оставил пояса свободными и заявил, что его ждет "другое испытание".

Фьюри больше не является действующим чемпионом мира skysports.com

Тайсон Фьюри добровольно отказался от поясов чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO. Британский боксер сделал официальное заявление.

"Я чувствую, что единственно правильное и справедливое решение для бокса - оставить мои пояса вакантными и позволить другим претендентам побороться за титулы, которые я с гордостью завоевал и носил в качестве непобежденного чемпиона мира после того, как выиграл у долгоиграющего чемпиона Владимира Кличко.

Я добыл пояса на ринге, и верю, что они должны быть потеряны тоже на ринге. Но сейчас я не имею возможности защищать титулы, поэтому принял трудное и эмоциональное решение официально освободить мои драгоценные пояса и пожелать следующим претендентам на них всего наилучшего. А в моей жизни меня сейчас ждет другое испытание, и я с ним справлюсь, как в свое время справился с Кличко", - сказал Фьюри.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.

В то же время Фьюри может быть лишен боксерской лицензии. В данный момент против британца расследуется дело, связанное с допингом. Кроме того, в его допинг-пробе был обнаружен кокаин. Читайте также: Фьюри отменил реванш с Кличко не из-за страха перед "40-летним мужчиной"

Тайсон Фьюри владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBO с ноября 2015 года, когда единогласным решением судей выиграл у Владимира Кличко. Британец ранее также владел поясом IBF, но в декабре прошлого года организация отобрала у него титул за отказ драться с Вячеславом Глазковым.