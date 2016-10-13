Фьюри отказался от своих чемпионских титулов

Британский боксер оставил пояса свободными и заявил, что его ждет "другое испытание".
"Я чувствую, что единственно правильное и справедливое решение для бокса - оставить мои пояса вакантными и позволить другим претендентам побороться за титулы, которые я с гордостью завоевал и носил в качестве непобежденного чемпиона мира после того, как выиграл у долгоиграющего чемпиона Владимира Кличко.
Я добыл пояса на ринге, и верю, что они должны быть потеряны тоже на ринге. Но сейчас я не имею возможности защищать титулы, поэтому принял трудное и эмоциональное решение официально освободить мои драгоценные пояса и пожелать следующим претендентам на них всего наилучшего. А в моей жизни меня сейчас ждет другое испытание, и я с ним справлюсь, как в свое время справился с Кличко", - сказал Фьюри.
Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за психологических проблем британского боксера. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.
В то же время Фьюри может быть лишен боксерской лицензии. В данный момент против британца расследуется дело, связанное с допингом. Кроме того, в его допинг-пробе был обнаружен кокаин.
Тайсон Фьюри владел чемпионскими поясами WBA, WBO и IBO с ноября 2015 года, когда единогласным решением судей выиграл у Владимира Кличко. Британец ранее также владел поясом IBF, но в декабре прошлого года организация отобрала у него титул за отказ драться с Вячеславом Глазковым.skysports.com