Фьюри отказался от слов о завершении карьеры

Британский боксер сообщил, что это была лишь насмешка над деятельностью журналистов.

Фьюри не намерен уходить из бокса mirror.co.uk

Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весене собирается завершать карьеру и уходить из бокса. Об этом сам боксер написал в Twitter:

"Ха-ха, вы думали, что сможете так легко от меня избавиться? Я остаюсь. Благодаря величайшему вы все теперь можете увидеть, что такое СМИ".

"Вскоре, когда мне станет лучше, я буду защищать свое место на вершине супертяжелого веса".

Ранее Фьюри назвал бокс "самым печальным занятием, в котором только доводилось участвовать" и сообщил, что решил завершить карьеру.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Позже появилась информация о том, что в допинг-пробе британца обнаружены следы кокаина, из-за чего он может быть лишен всех своих титулов.