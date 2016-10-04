Фьюри отказался от слов о завершении карьеры

Британский боксер сообщил, что это была лишь насмешка над деятельностью журналистов.
"Ха-ха, вы думали, что сможете так легко от меня избавиться? Я остаюсь. Благодаря величайшему вы все теперь можете увидеть, что такое СМИ".
"Вскоре, когда мне станет лучше, я буду защищать свое место на вершине супертяжелого веса".
Ранее Фьюри назвал бокс "самым печальным занятием, в котором только доводилось участвовать" и сообщил, что решил завершить карьеру.
Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.
Позже появилась информация о том, что в допинг-пробе британца обнаружены следы кокаина, из-за чего он может быть лишен всех своих титулов.