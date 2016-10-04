Топ Новости
<
>

Фьюри отказался от слов о завершении карьеры

4 октября в 10:52

Британский боксер сообщил, что это была лишь насмешка над деятельностью журналистов.

Фьюри
Фьюри не намерен уходить из бокса
mirror.co.uk
Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не собирается завершать карьеру и уходить из бокса. Об этом сам боксер написал в Twitter:

"Ха-ха, вы думали, что сможете так легко от меня избавиться? Я остаюсь. Благодаря величайшему вы все теперь можете увидеть, что такое СМИ".

"Вскоре, когда мне станет лучше, я буду защищать свое место на вершине супертяжелого веса".

Ранее Фьюри назвал бокс "самым печальным занятием, в котором только доводилось участвовать" и сообщил, что решил завершить карьеру.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Читайте также: Промоутер Джошуа хочет организовать бой с Кличко за пояса Фьюри

Позже появилась информация о том, что в допинг-пробе британца обнаружены следы кокаина, из-за чего он может быть лишен всех своих титулов.

Читайте также
Тэги Фьюри бокс Кличко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.92
EUR 29.12
Последние новости