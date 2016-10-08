Фьюри может вернуться на ринг в следующем году

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Также существует вероятность, что британец будет лишен боксерской лицензии.

Дальнейшая карьера Фьюри находится под вопросом The Telegraph

резидент WBA

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года. О ситуации с британским боксером рассказал пЖилберто Мендоса.

"Недавно мы отправили команде Фьюри запрос, в котором попросили документально подтвердить медицинские проблемы боксера. От психолога мы получили ответ, что Тайсон находится в глубокой депрессии и сможет снова боксировать в феврале или марте.

Но сейчас проблема не только со здоровьем Фьюри. Он может не вернуться на ринг по другим причинам. Против британца расследуются дела, связанные с допингом. UKADA и WADA нашли у него кокаин. Если все это подтвердится, то Тайсона могут лишить лицензии и титула", - сказал Мендоса в комментарии Los Angeles Times.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.