Британец должен будет пояснить свои заявления, иначе лишится возможности боксировать.
Британский боксерский совет проведет заседание, на котором будут рассмотрены заявления Фьюри об употреблении кокаина и алкоголя. При этом боксер должен будет посетить собрание и ответить на вопросы представителей организации.
По итогам заседания Тайсон Фьюри может быть лишен боксерской лицензии, в результате чего не сможет продолжить карьеру на профессиональном уровне.
Напомним, ранее в допинг-пробе Тайсона Фьюри были обнаружены следы кокаина, результате чего он может быть лишен всех своих поясов. Сам боксер подтвердил, что в последние месяцы увлекся наркотиком.
Кроме того, команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.
Также Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.The Guardian