Британец должен будет пояснить свои заявления, иначе лишится возможности боксировать.

Тайсон Фьюри может потерять статус профессионала Sky Sports

Чемпион мира WBO/WBA/IBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может быть лишен боксерской лицензии уже 12 октября. Об этом сообщает The Guardian.

Британский боксерский совет проведет заседание, на котором будут рассмотрены заявления Фьюри об употреблении кокаина и алкоголя. При этом боксер должен будет посетить собрание и ответить на вопросы представителей организации.

По итогам заседания Тайсон Фьюри может быть лишен боксерской лицензии, в результате чего не сможет продолжить карьеру на профессиональном уровне.

Напомним, ранее в допинг-пробе Тайсона Фьюри были обнаружены следы кокаина, результате чего он может быть лишен всех своих поясов. Сам боксер подтвердил, что в последние месяцы увлекся наркотиком.

Кроме того, команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Также Фьюри сообщил о решении завершить карьеру, но потом отказался от своих слов.