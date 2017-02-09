Футбольный сезон в Украине возобновится 25 февраля

В этот день пройдет три поединка чемпионата.

25 февраля "Заря" примет "Динамо" ФК Динамо

Дирекцияутвердила даты проведения и время начала матчей 19-го тура чемпионата Украины-2016/17.

Первый тур после зимнего перерыва будет разделен на два дня:

25 февраля (суббота)

"Заря" – "Динамо" - 14:00

"Олимпик" – "Сталь" - 14:00

"Александрия" – "Волынь"- 17:00

26 февраля (воскресенье)

"Звезда" – "Днепр" - 14:00

"Черноморец" – "Карпаты" - 14:00

"Шахтер" – "Ворскла" - 17:00

Отметим, что раньше всех из отпуска выйдет "Шахтер", который 16 и 23 февраля проведет матчи 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.