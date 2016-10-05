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Футболисты сборной Украины ожидают "очень тяжелый матч" с Турцией

5 октября в 19:35

Команда готовится к серьезному испытанию.

Зинченко
Зинченко ожидает агрессивной игры от соперника
ФФУ
Завтра, 6 октября, в турецком городе Конья состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины.

Сборная Украины уже прилетела в Конью, а футболисты дали первые комментарии относительно предстоящего поединка на выезде.

"Турция - агрессивная команда, нас ждет очень много борьбы. Тот, кто будет меньше ошибаться и выигрывать подборы, тот и выиграет матч", - отметил Александр Зинченко.

"Косово мы еще не разбирали, пока готовимся к игре с Турцией. Там очень хорошие игроки, все играют в Европе. Будет очень тяжелый матч", - добавил Иван Петряк.

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Напомним, букмекеры считают украинцев аутсайдерами этого матча. На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 3,65, тогда как на успех хозяев поля - 2,26. Коэффициент 3,10 аналитики дают на то, что противостояние завершится вничью.

По материалам: ФФУ
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Тэги Зинченко Петряк Бутко Украина футбол Турция
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