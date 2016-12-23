Футболист "Шахтера" сыграл в матче памяти "Шапекоэнсе"

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Полузащитник Тайсон поддержал благотворительное мероприятие у себя на родине.

Тайсон сыграл в благотворительном поединке ФК Шахтер

Футболист донецкого "Шахтера" Тайсон сыграл в благотворительном поединке, который был организован в память о погибших в авиакатастрофе игроках бразильского клуба "Шапекоэнсе".

Команды получили названия "Солидарность" и "Надежда". Тайсон забил гол и отдал две результативные передачи, а его "Солидарность" одержала победу со счетом 6:5. Стоит отметить, что в поединке также приняли участие бывшие игроки харьковского "Металлиста" Хонатан Майдана из "Ривер Плейта" и Родриго Моледо, который в настоящее время представляет греческий "Панатинаикос".

Напомним, самолет разбился в ноябре, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки. По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фоллманн и защитники Алан Рускел и Элио Нето.

Согласно последней информации, комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что в случившемся виноват погибший пилот Мигель Кирога и авиакомпания LaMia. Пилот проигнорировал недостаточный запас топлива перед вылетом из Боливии в Колумбию. Выяснилось, у Кироги было недостаточно опыта для управления этим типом воздушного судна, а ВВС Боливии разыскивали его за самовольный уход со службы.

В начале декабря "Шапекоэнсе" стал обладателем Кубка Южной Америки, несмотря на то, что финальный матч против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ" так и не состоялся.