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Футболист сборной Украины Зинченко жалеет о переходе в ПСВ

2 мая в 09:48

Полузащитник не понимает, зачем голландский клуб взял его в аренду.

Зинченко
Зинченко практически не играет в Нидерландах
PSV.nl
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, права на которого принадлежат английскому "Манчестер Сити", не понимает, почему получает мало игрового времени в ПСВ, где выступает на правах аренды.

"Поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Нидерландов осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно - здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь", - цитирует футболиста Zbirna.com.

"Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника. Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем".

В текущем сезоне Зинченко сыграл в чемпионате Нидерландов 11 матчей, но только в одном из них находился на поле до финального свистка.

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Напомним, в ноябре прошлого года Александр Зинченко отдал две голевые передачи в матче за ПСВ.

Zbirna.com
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Тэги футбол ПСВ Зинченко
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