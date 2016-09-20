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France Football поменял правила вручения "Золотого мяча"

20 сентября в 10:45

Обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе вновь будут выбирать журналисты.

золотой мяч
"Золотой мяч" больше не будет вручать ФИФА
ФФУ
Авторитетное французское издание France Football изменило правила вручения "Золотого мяча" лучшему игроку планеты.

Уже с этого года обладателя "Золотого мяча" вновь будет выбирать специально отобранная группа журналистов, а не тренеры и капитаны национальных сборных, выступающих под эгидой ФИФА, как это было, пока награда вручалась под эгидой Международной федерации футбола.

Кроме того, France Football не планирует оглашать трех финалистов, которые будут претендовать на награду. Изначально будет оглашен список из 30 претендентов, а результаты голосования и его победитель будут обнародованы в конце календарного года.

Напомним, ранее France Football прекратил сотрудничество с ФИФА, которая вручала "Золотой мяч" на протяжении последних шести лет. Все эти годы приз доставался либо Лионелю Месси, либо Криштиано Роналду.

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Напомним, по итогам 2015 года обладателем "Золотого мяча" стал Месси.

По материалам: football.ua
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Тэги Золотой мяч ФИФА France Football Месси Роналду
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