France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч"

Месси, Роналду, Гризманн и другие футболисты будут претендовать на приз лучшему игроку года.

На "Золотой мяч" претендуют 30 футболистов Global Look Press

France Football назвал имена 30 футболистов, которые будут претендовать на приз лучшему футболисту мира по итогам 2016 года.

Претендовать на награду будут следующие игроки:

Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)

Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д, Габон)

Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс)

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия)

Криштиану Роналду ("Реал", Португалия)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина)

Диего Годин ("Атлетико", Уругвай)

Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция)

Гонсало Игуаин ("Ювентус", Аргентина)

Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", Швеция)

Андрес Иньеста ("Барселона", Испания)

Коке ("Атлетико", Испания)

Тони Кроос ("Реал", Германия)

Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)

Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция)

Рияд Марез ("Лестер", Алжир)

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Томас Мюллер ("Бавария", Германия)

Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

Неймар ("Барселона", Бразилия)

Димитри Пайе ("Вест Хэм", Франция)

Пепе ("Реал", Португалия)

Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция)

Руй Патрисиу ("Спортинг", Португалия)

Серхио Рамос ("Реал", Испания)

Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)

Джейми Варди ("Лестер", Англия)

Артуро Видаль ("Бавария", Чили)

Напомним, в этом году France Football отказался от сотрудничества с FIFA и вновь будет вручать награду самостоятельно. Определять лучшего футболиста будут журналисты.

В то же время ФИФА будет вручать свою награду лучшему футболисту мира - "FIFA's Best".