Форвард "Атлетика" Адурис стал первым, кому удалось забить пять голов в матче Лиги Европы

Нападающий отличился в матче против "Генка".
Нападающий оформил пента-трик в поединке четвертого тура группового этапа против "Генка". Трижды 35-летний Адурис отличился до перерыва и еще два мяча забил во втором тайме. Матч в итоге завершился победой "Атлетика" со счетом 5:3.
Три гола из пяти Адурис забил с пенальти и стал первым, кто забил три одиннадцатиметровых в одной игре турнира. Кроме того, нападающий стал первым испанским футболистом с 1971 года, оформившим пента-трик в еврокубковом матче.
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