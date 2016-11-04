Форвард "Атлетика" Адурис стал первым, кому удалось забить пять голов в матче Лиги Европы

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Нападающий отличился в матче против "Генка".

Три из пяти голов Адурис забил с пенальти uefa.com

Форвард испанского "Атлетика" Ариц Адурис стал первым игроком, которому удалось забить пять голов в одном матче Лиги Европы

Нападающий оформил пента-трик в поединке четвертого тура группового этапа против "Генка". Трижды 35-летний Адурис отличился до перерыва и еще два мяча забил во втором тайме. Матч в итоге завершился победой "Атлетика" со счетом 5:3.

Три гола из пяти Адурис забил с пенальти и стал первым, кто забил три одиннадцатиметровых в одной игре турнира. Кроме того, нападающий стал первым испанским футболистом с 1971 года, оформившим пента-трик в еврокубковом матче.

Результаты всех матчей Лиги Европы, которые были сыграны 3 ноября.