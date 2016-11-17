Форвард "Александрии" признан лучшим молодым футболистом Украины по итогам октября

Роман Яремчук за месяц забил пять голов в четырех матчах.

Яремчук в голосовании опередил Соболя footboom.com

Роман Яремчук признан лучшим молодым игроком Украины в возрасте до 21 года по итогам октября в рамках проекта "Золотой талант". Форвард "Александрии" одержал победу в голосовании экспертов.

Воспитанник "Динамо" в октябре забил пять мячей в четырех матчах: по два - "Днепру" и "Ворскле" в УПЛ, еще один - "Шахтеру" в Кубке Украины. Кроме того, Яремчук стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Украины.

Главным конкурентом Яремчука в опросе на лучшего молодого игрока месяца был защитник "Зари" Эдуард Соболь. По итогам голосования Яремчук набрал 198 баллов, а Соболь - 165. Третье место занял полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко (107 баллов). Читайте также: "Динамо" вернет Яремчука из аренды - СМИ

Напомним, ранее лучшим игроком в возрасте до 19 лет по итогам октября был признан Виктор Цыганков.