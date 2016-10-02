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Формула-1: Риккардо выиграл Гран-при Малайзии, Росберг укрепил лидерство в сезоне

2 октября в 14:21

Пилоты "Мерседеса" не смогли побороться за победу в минувшей гонке.

Риккардо
Риккардо выиграл первую гонку за несколько лет
twitter.com
В Малайзии состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Победу на Гран-при одержал пилот "Ред Булла" Даниэль Риккардо.

Главным фаворитом заезда был обладатель поула и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, но у британца загорелся мотор, поэтому он был вынужден сойти с дистанции. Его напарник Нико Росберг после аварии на старте откатился на последнее место, после чего успел прорваться к финишу лишь на третью строчку. Вторым стал партнер Риккардо по команде Макс Ферстаппен.

"Это очень эмоциональный момент, ведь прошло уже два года с моей последней победы. Благодарю всех, кто поддерживал меня. Невероятные ощущения", - прокомментировал свой успех Риккардо.

Риккардо
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В личном зачете Росберг набрал 288 очков и опережает Хэмилтона уже на 23 пункта. Третьим идет Риккардо (204 очка). В Кубке конструкторов у "Мерседеса" 553 очка, у "Ред Булла" - 359, у "Феррари" - 313.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Риккардо Формула-1 Росберг Хэмилтон Малайзия
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