Формула-1: пилот "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при России

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Себастьян Феттель из "Феррари" не удержал лидерство после победы в квалификации.

Боттас одержал уверенную победу formula1.com

Сегодня, 30 апреля, состоялась очередная гонка сезона- Гран-при России. Победу праздновал Валттери Боттас из "Мерседеса", который обошел стартовавшего с поула пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля.

Боттас начинал гонку с третьей позиции, но уже на старте сумел обойти два болида "Феррари" и стать лидером. Это была последняя перестановка в группе лидеров. До финиша Боттас действовал уверенно и не позволил Феттелю навязать борьбу даже в концовке, когда между пилотами разрыв уменьшался всего до одной секунды.

По итогам четырех этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (86 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (73) и Валттери Боттас (63).

Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.