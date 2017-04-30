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Формула-1: пилот "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при России

30 апреля в 17:04

Себастьян Феттель из "Феррари" не удержал лидерство после победы в квалификации.

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Боттас одержал уверенную победу
formula1.com
Сегодня, 30 апреля, состоялась очередная гонка сезона Формулы-1 - Гран-при России. Победу праздновал Валттери Боттас из "Мерседеса", который обошел стартовавшего с поула пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля.

Боттас начинал гонку с третьей позиции, но уже на старте сумел обойти два болида "Феррари" и стать лидером. Это была последняя перестановка в группе лидеров. До финиша Боттас действовал уверенно и не позволил Феттелю навязать борьбу даже в концовке, когда между пилотами разрыв уменьшался всего до одной секунды.

По итогам четырех этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (86 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (73) и Валттери Боттас (63).

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formula1.com
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Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Боттас Феттель Формула-1
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