Формула-1: пилот "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при России

Себастьян Феттель из "Феррари" не удержал лидерство после победы в квалификации.
Боттас начинал гонку с третьей позиции, но уже на старте сумел обойти два болида "Феррари" и стать лидером. Это была последняя перестановка в группе лидеров. До финиша Боттас действовал уверенно и не позволил Феттелю навязать борьбу даже в концовке, когда между пилотами разрыв уменьшался всего до одной секунды.
По итогам четырех этапов лидером личного зачета является Себастьян Феттель (86 очков), а в тройку входят пилоты "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (73) и Валттери Боттас (63).
Напомним, чемпионом прошлого сезона стал гонщик "Мерседеса" Нико Росберг, который после своего успеха решил завершить карьеру.ZN.UA