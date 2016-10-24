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Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при США

24 октября в 06:00

Действующий чемпион мира сократил отставание от Нико Росберга.

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Хэмилтон продолжает борьбу с Росбергом за титул
twitter.com
В США состоялся очередной этап чемпионата Формулы-1. Гонка завершилась победой действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Британский пилот "Мерседеса" выиграл квалификацию, оставив позади лидера личного зачета и партнера по команде Нико Росберга. По ходу основной гонки Хэмилтону удалось удержать первую позицию, контролируя ситуацию до самого финиша. Лишь после первого пит-стопа гонщик отдал лидерство Себастьяну Феттелю, но в итоге последний также отправился в боксы и британец снова возглавил пелотон. Вторым стал Нико Росберг, а тройку на подиуме замкнул Даниэль Риккардо из "Ред Булла".

"Гонка прошла для меня нормально. На этой трассе я всегда чувствую себя хорошо, буквально как дома. Да и команда проделала отличную работу, чтобы мы с Росбергом заняли 1-2 место. Хочу отметить местных болельщиков. Именно они делают эту гонку такой особенной. Благодарен им за эмоции", - сказал Хэмилтон после своей победы.

Стоит отметить, что "Мерседес" еще на Гран-при Японии досрочно завоевал Кубок конструкторов.

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В личном зачете Росберг опережает Хэмилтона на 26 очков (у немца - 331, у британца - 305) за три этапа до завершения чемпионата. На третьем месте располагается Риккардо (227).

По материалам: ZN.UA
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Тэги Росберг Хэмилтон Формула-1
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