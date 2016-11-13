Формула-1: Хэмилтон финишировал первым в Бразилии

Судьба чемпионского титула решится в заключительной гонке сезона.

Хэмилтон сократил отставание от Росберга F1News

В Бразилии состоялся предпоследний этап чемпионата Формулы-1. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, который одержал третью победу подряд

Действующий чемпион мира лидировал в гонке, которую приходилось останавливать из-за дождя, с самого начала. Вторым финишировал Нико Росберг, который выиграл борьбу за "серебро" у Макса Ферстаппена.

"Для меня гонка получилась спокойной, я был расслаблен и просто держал лидерство. В дождевых гонках мы обычно быстры и очень хорошо выступаем. Я преследую своего соперника в общем зачете, и мне остается просто и дальше делать то, что я делаю сейчас", - отметил Хэмилтон после гонки. F1news.ru

Таким образом, перед заключительной гонкой сезона Росберг опережает Хэмилтона в чемпионате на 12 очков (367 - у первого, 355 - у второго). При условии, что британец выиграет в Абу-Даби, немцу для чемпионства хватит второго места. Третью позицию в чемпионате уже не упустит Даниэль Риккардо, у которого 246 очков.

Заключительная гонка сезона пройдет 27 ноября.