Топ Новости
<
>

Фонсека возглавляет рейтинг зарплат тренеров Премьер-лиги

25 октября в 12:21

Главный тренер "Шахтера" зарабатывает более двух миллионов евро в год.

Паулу Фонсека
Фонсека зарабатывает больше остальных тренеров УПЛ
ФК Шахтер
Паулу Фонсека возглавил рейтинг зарплат тренеров, которые работают в украинской Премьер-лиге, составленный сайтом "Футбол 24".

По информации издания, которая не является официальной, годовая зарплата Фонсеки составляет 2,2 миллиона евро. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров зарабатывает меньше - 1,6 миллиона евро в год. Остальные тренеры УПЛ в сумме получают меньше, чем каждый из главных тренеров "Шахтера" и "Динамо".

Зарплаты главных тренеров команд УПЛ

1. Паулу Фонсека ("Шахтер") - 2,2 млн евро
2. Сергей Ребров ("Динамо") - 1,6 млн
3. Юрий Вернидуб ("Заря") - 240 тысяч
4. Дмитрий Михайленко ("Днепр") - 240 тысяч
5. Василий Сачко ("Ворскла") - 180 тысяч
6. Олег Дулуб ("Карпаты") - 90 тысяч
7. Якоб Галл ("Сталь") - 85 тысяч
8. Виталий Кварцяный ("Волынь") - 70 тысяч
9. Владимир Шаран ("Александрия") - 60 тысяч
10. Александр Бабич ("Черноморец") - 60 тысяч
11. Роман Санжар ("Олимпик") - 60 тысяч
12. Дарио Друди ("Звезда") - 60 тысяч

Отметим, что в прошлом году аналогичный рейтинг также возглавлял тренер "Шахтера" - Мирча Луческу.

Читайте также: Гвардиола возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов УПЛ возглавил Андрей Ярмоленко.

По материалам: Football24.ua
Читайте также
Тэги Фонсека Ребров Вернидуб УПЛ Премьер-лига
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.64
EUR 27.93
Последние новости