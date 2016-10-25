Фонсека возглавляет рейтинг зарплат тренеров Премьер-лиги

Главный тренер "Шахтера" зарабатывает более двух миллионов евро в год.

Фонсека зарабатывает больше остальных тренеров УПЛ ФК Шахтер

Паулу Фонсека возглавил рейтинг зарплат тренеров, которые работают в украинской Премьер-лиге, составленный сайтом "Футбол 24".

По информации издания, которая не является официальной, годовая зарплата Фонсеки составляет 2,2 миллиона евро. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров зарабатывает меньше - 1,6 миллиона евро в год. Остальные тренеры УПЛ в сумме получают меньше, чем каждый из главных тренеров "Шахтера" и "Динамо".

Зарплаты главных тренеров команд УПЛ

1. Паулу Фонсека ("Шахтер") - 2,2 млн евро

2. Сергей Ребров ("Динамо") - 1,6 млн

3. Юрий Вернидуб ("Заря") - 240 тысяч

4. Дмитрий Михайленко ("Днепр") - 240 тысяч

5. Василий Сачко ("Ворскла") - 180 тысяч

6. Олег Дулуб ("Карпаты") - 90 тысяч

7. Якоб Галл ("Сталь") - 85 тысяч

8. Виталий Кварцяный ("Волынь") - 70 тысяч

9. Владимир Шаран ("Александрия") - 60 тысяч

10. Александр Бабич ("Черноморец") - 60 тысяч

11. Роман Санжар ("Олимпик") - 60 тысяч

12. Дарио Друди ("Звезда") - 60 тысяч

Отметим, что в прошлом году аналогичный рейтинг также возглавлял тренер "Шахтера" - Мирча Луческу.

Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов УПЛ возглавил Андрей Ярмоленко.