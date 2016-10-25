Фонсека возглавляет рейтинг зарплат тренеров Премьер-лиги

Главный тренер "Шахтера" зарабатывает более двух миллионов евро в год.
По информации издания, которая не является официальной, годовая зарплата Фонсеки составляет 2,2 миллиона евро. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров зарабатывает меньше - 1,6 миллиона евро в год. Остальные тренеры УПЛ в сумме получают меньше, чем каждый из главных тренеров "Шахтера" и "Динамо".
Зарплаты главных тренеров команд УПЛ
1. Паулу Фонсека ("Шахтер") - 2,2 млн евро
2. Сергей Ребров ("Динамо") - 1,6 млн
3. Юрий Вернидуб ("Заря") - 240 тысяч
4. Дмитрий Михайленко ("Днепр") - 240 тысяч
5. Василий Сачко ("Ворскла") - 180 тысяч
6. Олег Дулуб ("Карпаты") - 90 тысяч
7. Якоб Галл ("Сталь") - 85 тысяч
8. Виталий Кварцяный ("Волынь") - 70 тысяч
9. Владимир Шаран ("Александрия") - 60 тысяч
10. Александр Бабич ("Черноморец") - 60 тысяч
11. Роман Санжар ("Олимпик") - 60 тысяч
12. Дарио Друди ("Звезда") - 60 тысяч
Отметим, что в прошлом году аналогичный рейтинг также возглавлял тренер "Шахтера" - Мирча Луческу.
Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов УПЛ возглавил Андрей Ярмоленко.Football24.ua