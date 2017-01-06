Фонсека уверен, что зимой Тайсон не покинет "Шахтер"

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Португальский наставник "Шахтера" решил не отпускать лидера своей команды в "Порту".

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" зимой 2013-го года ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал информацию касательно возможного ухода бразильского атакующего полузащитникав португальский "Порту".

В интервью noticiasaominuto.com португальский наставник заявил, что бразилец, несмотря на слухи, вряд ли покинет донецкий клуб до лета.

"Позиция представителей Тайсона ясна, ведь его контракт заканчивается, и они считают, что "Шахтер" может уступить футболисту. Однако я уверен, что до июня этого не случится. Я же намерен сохранить Тайсона, и не собираюсь принижать его вклад в успехи нашей команды", - сообщил Фонсека.

Напомним, ранее португальская пресса сообщала, что полузащитник "Шахтера" Тайсон входит в сферу интересов португальского "Порту".

Также стало известно, что руководство португальцев уже провело переговоры с агентом игрока Алсионе Дорнеллесом и сумело договориться о будущей сделке

Действующее соглашение 28-летнего полузащитника с дончанами истекает в декабре следующего года. Ранее сообщалось, что игрок хочет вернуться на родину, где в его услугах заинтересован "Интернасьонал". Трансфер бразильца оценивается в 5 миллионов евро.

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" зимой 2013-го года за 15,2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "горняков" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Ранее "Шахтер" покинули нападающие Эдуардо и Евгений Селезнев.