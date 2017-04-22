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Фонсека считает победу над "Динамо" заслуженной, Ребров расстроен поражением

22 апреля в 09:15

Наставники "Шахтера" и "Динамо" прокомментировали минувший матч.

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Фонсека отметил, что матч проходил под контролем его команды
ФК Шахтер
Вчера, 21 апреля, киевское "Динамо" потерпело поражение от донецкого "Шахтера" на "Олимпийском" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой "горняков" со счетом 1:0.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что матч проходил под контролем его команды.

"Отличная победа нашей команды. На очень высоком уровне провели первый тайм как в защите, так и в атаке. Мы почти все время контролировали мяч. Во второй половине, имея преимущество, нам пришлось обороняться. "Динамо" стало больше атаковать и выполнять дальние передачи. Тем не менее, во втором тайме мы продолжали безопасно действовать в защите. Думаю, "Шахтер" заслуженно победил", - сообщил Фонсека.

Сергей Ребров сообщил, что у него нет претензий к своим футболистам.

"Мы сегодня показали достойную игру. К сожалению, проиграли. Но у меня не было претензий к футболистам нашей команды по отдаче, по желанию. Во втором тайме мы владели преимуществом, но все-таки не сумели добиться желаемого. Проиграли сильной, достойной команде. Я расстроен, как и вся команда, но, повторюсь, к моим игрокам никаких претензий по отдаче нет".

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо футбол Ребров Шахтер Фонсека
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