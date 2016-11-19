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Фонсека пожаловался на судейство после матча с "Карпатами"

19 ноября в 21:19

Главный тренер "Шахтера" попросил "не делать из него дурака".

Фонсека
Фонсека "понял, что происходит"
ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил недовольство судейством в матче "горняков" против "Карпат". Поединок обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

"Честно говоря, я максимально стараюсь почти никогда не говорить о судействе. В то же время должен сказать, что я не дурак и не второй день в футболе. Прекрасно понимал, что сегодня здесь происходило. Как, в принципе, и в других матчах. Это так легко - назначить пенальти против "Шахтера". К сожалению, я не вижу этого в других поединках, где действительно есть пенальти, но их никто не назначает.

Как я заметил, также очень легко давать желтые карточки футболистам "Шахтера". Мы потеряли трех игроков на следующий матч чемпионата. Было столько моментов, когда нам просто обрезали атаку - далеко не в нашу пользу. Был неназначенный пенальти в ворота соперника в абсолютно идентичной ситуации.

Я уже прекрасно понял, что здесь происходит. Все мы чувствуем, что придется бороться всегда и против всех. Но единственное, попрошу вас: не делайте из меня дурака, потому что я далеко не такой", - сказал Фонсека.

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Напомним, "Шахтер" в Харькове обыграл "Карпаты" со счетом 2:1.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Шахтер Карпаты Фонсека Премьер-лига
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