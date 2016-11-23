Фонсека планирует использовать ротацию состава в матче против "Коньяспора"

Главный тренер "Шахтера" поделился мнением о предстоящей игре.

Фонсека ожидает, что "легко не будет" ua-football.com

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против "Коньяспора" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Безусловно, гарантированное первое место позволяет нам провести некоторую ротацию, что я и сделаю. Конечно, нескольким игрокам, не так много себя показывавшим в Лиге Европы, я дам возможность поучаствовать в этом турнире. Тем не менее, завтра мы увидим красивый футбол, не теряя никаких амбиций.

Несмотря на нашу победу в Турции, у нас были сложности с этой командой. У нее просто отличная организация обороны. Отмечу также, что соперник силен выходом в контратаку. Учитывая то, что я видел, "Коньяспор" прибавляет с каждым матчем и встретится с нами после двух побед в турецком чемпионате. Мы же выйдем только с одним желанием - выиграть. И уважаем соперника, понимая, что легко не будет", - сказал Фонсека.

Также главный тренер "Шахтера" ответил на вопрос о травме Степаненко: "С ним практически все хорошо. Не могу сказать, что Тарас готов на все сто процентов, но сегодня он будет тренироваться с нами. И если завтра я решу, что Степаненко должен играть, вы увидите его на поле". Читайте также: Фонсека "очень доволен" выступлением "Шахтера" в Лиге Европы

Напомним, букмекеры считают "Шахтер" фаворитом этой встречи.