Фонсека ожидает, что "Брага" будет обороняться в матче с "Шахтером"

Наставник "горняков" прокомментировал предстоящий матч.

Фонсека ждет от команды игры первым номером ua-football.com

Завтра, 29 сентября,во Львове будет принимать португальскую "Брагу" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Брага" - бывшая команда нынешнего наставника "Шахтера" Пауло Фонсеки. Именно из этого клуба португальский специалист перешел в межсезонье, сменив на посту главного тренера дончан Мирчу Луческу.

"Понятно, что для меня это будет особенный матч. Приятно будет увидеться с людьми, с которыми я работал. Но не стоит забывать, что это соперник, хоть и общаться мы будем как друзья. Нынешняя "Брага" уже отличается от той, которую тренировал я. Это нормально, когда новый тренер привносит что-то новое. Не могу рассказать в чем, но это теперь другая команда. Мне кажется, что нынешняя "Брага" - контратакующая команда. Думаю, рисунок игры будет таким же, как обычно у "Браги" в последнее время. Мы будем атаковать, а соперник - защищаться", - сказал Фонсека.

"Считаю, что мое противостояние с нынешним наставником "Браги" Жозе Пешейру здесь не так важно. Это будет игра "Шахтера" с "Брагой", а не Фонсеки с Пешейру. Не думаю, что те победы, которые мои команды добыли в прошлом, как-то завтра нам помогут".

Букмекеры считают украинский клуб фаворитом этого матча. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,53, тогда как на успех гостей - 6,20. Коэффициент 4,40 букмекеры дают и на то, что матч завершится вничью.