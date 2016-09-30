Фонсека отметил сильный старт "Шахтера" в матче с "Брагой"

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Наставник дончан прокомментировал вторую подряд победу в группе Лиги Европы.

Фонсека похвалил оборону команды ФК Шахтер

Вчера, 29 сентября, донецкий "Шахтер" во Львове принимал португальскую "Брагу" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы и

Главный тренер "горняков" Пауло Фонсека за всю игру практически не видел угроз воротам Пятова со стороны соперника:

"Это была заслуженная победа против хорошей команды. Думаю, мы были очень сильны в начале игры. Нам удалось забить быстрый мяч, и мы не позволяли "Браге" переходить в атаку. Мы могли забить еще, но результат первого тайма нас и так устраивал".

"Даже после удаления Фреда мы чувствовали себя комфортно и держали игру под контролем. Опасности у наших ворот я не видел. У "Браги" был только один шанс забить за всю игру. Для меня это противостояние было особенным, ведь "Брага" - моя бывшая команда, но все равно это просто победа. А выигрывать важно всегда. Вижу, что команда прибавляет с каждым днем. В последних матчах мы хорошо играем в обороне - это самое главное", - отметил Фонсека.

"Удаление Фреда? Это несправедливая часть игры, потому что в следующем матче мы останемся без важного игрока команды. Мои помощники говорили, что вместо удаления Фреда мы должны были получить пенальти. К сожалению, арбитр решил по-другому".

Напомним, в другом матче дня луганская "Заря" на выезде уступила "Манчестер Юнайтед".