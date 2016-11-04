Фонсека "очень доволен" выступлением "Шахтера" в Лиге Европы

Главный тренер "горняков" заявил, что в оставшихся матчах будет проводить ротацию.

Фонсека считает, что его команда провела "великолепный матч" ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Гентом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Прежде всего, это был хороший матч. Уверен, что все, кто пришел на стадион, остались довольны таким количеством голов. Атмосфера была просто фантастической. Мы встретились с сильным оппонентом, который в этом сезоне ни разу не то что не уступал на своем стадионе - даже не играл вничью. Начали поединок явно не в преимуществе, с голом в наши ворота. Конечно, было неприятно пропускать в первые секунды. Но команда прекрасно восстановилась, среагировала на это и провела просто великолепный матч! Неприятен и тот факт, что в конце встречи нам забили два мяча. Тем не менее мы сегодня отлично сыграли.

Пропустить на первых секундах - это стало огромным сюрпризом для нас. Никто такого не ожидал. А два гола в конце поединка… Думаю, ребята немного расслабились, возможно, чувствуя, что победа уже буквально в наших руках. Но хочу повторить, что это никак не отражается на моем настроении. Важнее то, что мы сегодня выиграли, с чем я всех поздравляю", - сказал Фонсека.

"Я очень доволен. В четырех матчах у нас четыре победы. Мы забили десять голов тяжелейшему сопернику. Победили там, где в нынешнем сезоне еще никто не выигрывал. Гарантировали себе выход из группы с первого места. И сегодня я могу только очень сильно радоваться. Но не полностью, потому что, когда пропускаешь мячи, ты не можешь быть доволен на миллион процентов", - также сказал тренер.

Кроме того, Фонсека подчеркнул, что в оставшихся матчах Лиги Европы будет проводить ротацию: "То, что мы гарантированно находимся на первом месте, является для нас преимуществом. Это позволяет нам выполнять ротацию, делать некоторые изменения и давать футболистам отдыхать из-за огромного количества матчей, при этом ни в коем случае не теряя наших амбиций". Читайте также: "Гент" - "Шахтер": ключевые моменты матча

Напомним, "Шахтер" набрал 12 очков в четырех матчах и досрочно занял в своей группе первое место.