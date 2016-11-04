Фонсека "очень доволен" выступлением "Шахтера" в Лиге Европы

Главный тренер "горняков" заявил, что в оставшихся матчах будет проводить ротацию.
"Прежде всего, это был хороший матч. Уверен, что все, кто пришел на стадион, остались довольны таким количеством голов. Атмосфера была просто фантастической. Мы встретились с сильным оппонентом, который в этом сезоне ни разу не то что не уступал на своем стадионе - даже не играл вничью. Начали поединок явно не в преимуществе, с голом в наши ворота. Конечно, было неприятно пропускать в первые секунды. Но команда прекрасно восстановилась, среагировала на это и провела просто великолепный матч! Неприятен и тот факт, что в конце встречи нам забили два мяча. Тем не менее мы сегодня отлично сыграли.
Пропустить на первых секундах - это стало огромным сюрпризом для нас. Никто такого не ожидал. А два гола в конце поединка… Думаю, ребята немного расслабились, возможно, чувствуя, что победа уже буквально в наших руках. Но хочу повторить, что это никак не отражается на моем настроении. Важнее то, что мы сегодня выиграли, с чем я всех поздравляю", - сказал Фонсека.
"Я очень доволен. В четырех матчах у нас четыре победы. Мы забили десять голов тяжелейшему сопернику. Победили там, где в нынешнем сезоне еще никто не выигрывал. Гарантировали себе выход из группы с первого места. И сегодня я могу только очень сильно радоваться. Но не полностью, потому что, когда пропускаешь мячи, ты не можешь быть доволен на миллион процентов", - также сказал тренер.
Кроме того, Фонсека подчеркнул, что в оставшихся матчах Лиги Европы будет проводить ротацию: "То, что мы гарантированно находимся на первом месте, является для нас преимуществом. Это позволяет нам выполнять ротацию, делать некоторые изменения и давать футболистам отдыхать из-за огромного количества матчей, при этом ни в коем случае не теряя наших амбиций".
Напомним, "Шахтер" набрал 12 очков в четырех матчах и досрочно занял в своей группе первое место.ФК Шахтер