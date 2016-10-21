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Фонсека назвал игру "Шахтера" "фактически идеальной"

21 октября в 00:58

Наставник "горняков" прокомментировал результат очередного еврокубкового матча.

Фонсека
Фонсека похвалил оборону команды
Sport Arena
Донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы на "Арене Львов" разгромил бельгийский "Гент". "Горняки" пять раз расписались в воротах соперника и остаются лидерами группы H.

"Была отличная игра с нашей стороны, которая увенчалась отличной победой. Хотя мы противостояли сильной команде, которая в прошлый уик-энд обыграла 3:0 лидера чемпионата Бельгии. Думаю, если смотреть с тактической стороны, то мы сыграли фактически идеально", - сказал главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека после матча.

"Наверняка нам хорошенько помог и первый гол - мы с самого начала старались работать на отбор мяча, что и принесло результат. Открыв счет, мы получили больше пространства, а потом уже все пошло своим чередом. Также я очень рад, что мы уверенно отыграли в обороне".

"Теперь игроки попросту не имеют права расслабляться. Перед выездом в Бельгию нам надо будет забыть эту встречу. Тем более, сейчас нас ждет непростой матч в чемпионате, и я не позволю игрокам расслабляться".

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Напомним, в другом матче игрового дня "Заря" минимально уступила "Фейенорду" на выезде.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Шахтер Гент футбол Фонсека Лига Европы
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