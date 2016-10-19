Фонсека назвал "Гент" одним из сильнейших соперников в сезоне

Главный тренер "Шахтера" уверен, что у его команды будут сложности.

Фонсека похвалил соперника ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился мнением о "Генте", с которым "горнякам" предстоит сыграть в Лиге Европы завтра, 20 октября.

"Если не говорить о киевском "Динамо", это будет самый сильный соперник на данный момент в этом сезоне. Не только потому, что в этой команде много хороших игроков, мы знаем, что в Бельгии очень хороший, сильный чемпионат. Они там сейчас на первых местах. Понимаем, что у нас будут сложности из-за тактической схемы, в которой играет "Гент". Эта схема игры отличается от той, с которой мы встречались с другими командами", - сказал Фонсека.

"Я видел все игры "Гента". Не думаю, что есть большая разница в том, как команда играет дома или на выезде. Эта команда всегда хочет доминировать и владеть мячом. "Гент" находится на первых местах в бельгийском чемпионате. Он еще не проигрывал в Лиге Европы. Это будет матч между двумя самыми сильными командами нашей группы. Я очень жду, чтобы удача улыбнулась именно нам", - также подчеркнул главный тренер "горняков".

Также Фонсека отметил, что Кривцов и Селезнев не попадут в заявку на матч из-за травм, а Малышев и Срна выйдут в основном составе команды. Читайте также: Лига Европы: букмекеры уверены в успехе "Шахтера" и не верят в "Зарю"

Напомним, "Шахтер" стартовал в Лиге Европы с двух побед в двух матчах. "Горняки" обыграли "Коньяспор", а также справились с "Брагой".