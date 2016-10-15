Фонсека доволен игроками, несмотря на потерю очков с "Олимпиком"

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Наставник "Шахтера" отметил плохое качество поля в Сумах.

Фонсека остался доволен игрой защитников Sport Arena

Сегодня, 15 октября, состоялся очередной матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались донецкие "Олимпик" и "Шахтер",

"Горняки" первыми открыли счет на 74-й минуте благодаря удару Ордеца, но быстро пропустили ответный мяч от Матяжа.

"Олимпик" очень хорошо показал себя в обороне. Мы пытались пробить их защиту и найти пространство, но у нас не получилось. Мы всегда стараемся предупредить игроков, что поле находится не в том состоянии, которое мы ожидаем. Но это никак нельзя отработать на тренировках. Хочу заметить, что это ни в коем случае не является отговоркой. Мы были не на том высоком уровне, на котором привыкли быть", - сказал Пауло Фонсека после матча.

"Если говорить в целом, то я доволен действиями нашей обороны. Ничего не могу сказать плохого по поводу действий моих игроков. Они пытались отдаваться по максимуму и сделали все, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игроками, но недоволен результатом".

Напомним, в заключительном матче игрового дня "Динамо" также сыграло вничью с "Черноморцем".