Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии

На борту рухнувшего самолёта находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", которая должна была сыграть в финале турнира.

По последним данным, выжили не менее 13 человек BBC

Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, гдедолжна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании.

Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел в Медельин на финал Южноамериканского кубка. По последним данным, выжили не менее шести человек.

Сообщается, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Отметим, что "Шапекоэнсе" занимает в чемпионате Бразилии 9-е место.