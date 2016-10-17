ФИФА внесла изменения в регламент чемпионата мира

При равенстве очков на групповом этапе теперь может понадобиться рейтинг "фэйр-плей".

ФИФА обновила правила ЧМ FIFA ФИФА внесла небольшие изменение в регламент проведения чемпионата мира-2018. Как сообщает Associated Press, главное изменение коснулось положения команд на групповом этапе при равенстве очков.

Теперь, если одна или больше команд финишируют в своей группе с одинаковым количеством очков, в силу может вступить рейтинг "фэйр-плей", а именно - количество желтых и красных карточек, полученных игроками команд. "Фэйр-плей" будет учитываться после главных критериев, которые остались прежними - разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей и результат личных встреч.

Также, согласно обновленным правилам, все команды обяжут иметь запасной комплект формы вратаря без имени и номера - на случай, если голкипер получит травму или красную карточку, а лимит замен будет исчерпан. Таким образом, полевой игрок, который займет место в воротах, не будет играть под чужой фамилией.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА детально рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира до 48.