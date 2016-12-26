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ФИФА рассмотрит расширение чемпионата мира в январе

26 декабря в 13:17

Данный шаг может увеличить прибыль организации от проведения турнира.

фифа
ФИФА может провести реформу крупнейшего мирового турнира
Международная федерация футбола (ФИФА) в январе может утвердить расширение финальной части чемпионата мира по футболу.

Рабочая группа по этому вопросу продолжает работать над форматом, при котором в заключительной части мирового первенства будут играть 48 команд, которые планируется делить на 16 групп по 3 сборные. В результате такой турнирной сетки будет проведено 80 игр за 32 дня, а стадия плей-офф стартует с 1/16 финала.

По прогнозам аналитиков, доход от проведения чемпионата мира вырастет на 20 процентов. Так, согласно исследованию ФИФА, чистая прибыль может увеличиться на 640 миллионов долларов.

Данный вопрос будет поставлен на голосование исполкома ФИФА 10 января 2017 года в Цюрихе.

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Ранее сообщалось, что ФИФА может реформировать клубный чемпионат мира.

По материалам: XSport.ua
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Тэги ФИФА чемпионат мира футбол
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