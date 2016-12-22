ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу – СМИ

ФФУ и "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА.
"Днепру" грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами. Об этом сообщает Tribuna.com.
Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Также в этом году по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.
После 18-и туров украинской Премьер-лиги подопечные Михайленко идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных пунктов.
"Днепр" завершил год домашней ничьей 1:1 в игре против донецкого "Олимпика".Tribuna.com