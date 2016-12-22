ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу – СМИ

ФФУ и "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА.

"Днепр" ожидают очередные санкции ФК Шахтер

Если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 январярассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

"Днепру" грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами. Об этом сообщает Tribuna.com.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Также в этом году по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

После 18-и туров украинской Премьер-лиги подопечные Михайленко идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных пунктов.

"Днепр" завершил год домашней ничьей 1:1 в игре против донецкого "Олимпика".