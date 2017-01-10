ФИФА официально расширила чемпионат мира

На мировом первенстве в будущем будут выступать 48 сборных.
При этом новые правила вступят в силу, начиная с розыгрыша мирового первенства в 2026 году, а потому ближайшие два чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, которые состоятся в России и Катаре соответственно, пройдут по прежней схеме и с 32 командами-участницами.
Согласно новым правилам, финальная стадия турнира будет состоять из 16 групп по 3 команды в каждой.
Стоит отметить, что увеличение количества участников чемпионата мира было одним из главных предвыборных обещаний нынешнего главы ФИФА Джанни Инфантино.
Ожидается, что у Европы будет 16 путевок в финальную часть ЧМ, а далее идут Африка (9,5), Азия (8,5), Южная Америка (6,5), Центральная и Северная Америка (6,5) и Океания (1). Дробное число означает, что к количеству участников может добавиться еще одна сборная, если ей удастся преодолеть раунд плей-офф межконтинентального отбора.
Ранее сообщалось, что ФИФА может реформировать клубный чемпионат мира.fifa.com