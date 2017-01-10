ФИФА официально расширила чемпионат мира

На мировом первенстве в будущем будут выступать 48 сборных.

В ФИФА утвердили новый формат ЧМ CNN

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня, 10 января, на собрании Совета организации утвердила расширение финальной части чемпионата мира по футболу до 48 сборных. Об этом сообщил официальный Twitter организации.

При этом новые правила вступят в силу, начиная с розыгрыша мирового первенства в 2026 году, а потому ближайшие два чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, которые состоятся в России и Катаре соответственно, пройдут по прежней схеме и с 32 командами-участницами.

Согласно новым правилам, финальная стадия турнира будет состоять из 16 групп по 3 команды в каждой.

Стоит отметить, что увеличение количества участников чемпионата мира было одним из главных предвыборных обещаний нынешнего главы ФИФА Джанни Инфантино.

Ожидается, что у Европы будет 16 путевок в финальную часть ЧМ, а далее идут Африка (9,5), Азия (8,5), Южная Америка (6,5), Центральная и Северная Америка (6,5) и Океания (1). Дробное число означает, что к количеству участников может добавиться еще одна сборная, если ей удастся преодолеть раунд плей-офф межконтинентального отбора.

Ранее сообщалось, что ФИФА может реформировать клубный чемпионат мира.