ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 команд - СМИ

Данный шаг может увеличить прибыль организации от проведения турнира.

ФИФА утвердит расширение ЧМ уже 10 января

должна утвердить расширение финальной части чемпионата мира по футболу уже завтра, 10 января. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Globo.

Представители всех стран-членов ФИФА на собрании в Цюрихе предварительно договорились о формате из 48 команд, а от идеи с расширением до 40 сборных было решено отказаться.

Официально о решении будет объявлено на собрании Совета ФИФА уже завтра, 10 января. При этом новые правила вступят в силу, начиная с розыгрыша мирового первенства в 2026 году, а потому ближайшие два чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, которые состоятся в России и Катаре соответственно, пройдут по прежней схеме и с 32 командами-участницами.

По прогнозам аналитиков, доход от проведения чемпионата мира вырастет на 20 процентов. Так, согласно исследованию ФИФА, чистая прибыль может увеличиться на 640 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что ФИФА может реформировать клубный чемпионат мира.