Топ Новости
<
>

ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 команд - СМИ

9 января в 13:53

Данный шаг может увеличить прибыль организации от проведения турнира.

ФИФА
ФИФА утвердит расширение ЧМ уже 10 января
Международная федерация футбола (ФИФА) должна утвердить расширение финальной части чемпионата мира по футболу уже завтра, 10 января. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Globo.

Представители всех стран-членов ФИФА на собрании в Цюрихе предварительно договорились о формате из 48 команд, а от идеи с расширением до 40 сборных было решено отказаться.

Официально о решении будет объявлено на собрании Совета ФИФА уже завтра, 10 января. При этом новые правила вступят в силу, начиная с розыгрыша мирового первенства в 2026 году, а потому ближайшие два чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, которые состоятся в России и Катаре соответственно, пройдут по прежней схеме и с 32 командами-участницами.

По прогнозам аналитиков, доход от проведения чемпионата мира вырастет на 20 процентов. Так, согласно исследованию ФИФА, чистая прибыль может увеличиться на 640 миллионов долларов.

Читайте также: ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу – СМИ

Ранее сообщалось, что ФИФА может реформировать клубный чемпионат мира.

По материалам: Globo
Читайте также
Тэги ФИФА футбол чемпионат мира
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости