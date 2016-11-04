ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока мира

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На награду по версии ФИФА номинированы 23 футболиста.

Роналду и Месси - главные претенденты на награду

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The Best FIFA Football Awards

". В список претендентов вошли 23 игрока.

ФИФА назвала имена претендетов на награду лучшему футболисту мира -

Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина)

Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс)

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия)

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Джейми Варди ("Лестер", Англия)

Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция)

Златан Ибрагимович (ПСЖ/"МЮ", Швеция)

Андрес Иньеста ("Барселона", Испания)

Н'Голо Канте ("Лестер"/"Челси", Франция)

Тони Кроос ("Реал", Германия)

Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)

Рияд Марез ("Лестер", Алжир)

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Мануэль Нойер ("Бавария", Германия)

Неймар ("Барселона", Бразилия)

Месут Озил ("Арсенал", Германия)

Димитри Пайе ("Вест Хэм", Франция)

Поль Погба ("Ювентус"/"МЮ", Франция)

Серхио Рамос ("Реал", Испания)

Криштиано Роналду ("Реал", Португалия)

Алексис Санчес ("Арсенал", Чили)

Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)



Обладатель приза будет определен по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных (50% голосов), а также болельщиков и журналистов (еще 50%). 2 декабря ФИФА назовет финальный список из трех претендентов, а имя победителя будет объявлено 9 января 2017 года. Читайте также: France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч"

Напомним, ранее ФИФА рассказала о том, как будет проходить выбор лучшего игрока мира, а также назвала претендентов на награду лучшему тренеру года.