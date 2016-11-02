ФИФА назвала претендентов на награду лучшему тренеру года

На приз по итогам 2016 года претендуют десять специалистов.

Симеоне и Зидан - в числе претендентов Marca ФИФА выбрал десять претендентов на приз лучшему тренеру мира по итогам 2016 года в рамках награды "The Best FIFA Football Awards".

В список претендентов вошли Крис Коулмэн (сборная Уэльса, Уэльс), Дидье Дешам (сборная Франции, Франция), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"/"Бавария", Испания), Юрген Клопп ("Ливерпуль", Германия), Луис Энрике ("Барселона", Испания), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Аргентина), Клаудио Раньери ("Лестер", Италия), Фернанду Сантуш (сборная Португалии, Португалия), Диего Симеоне ("Атлетико", Аргентина) и Зинедин Зидан ("Реал", Франция).

Обладатель приза будет определен по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных (50% голосов), а также болельщиков и журналистов (еще 50%).

2 декабря ФИФА назовет финальный список из трех претендентов, а имя победителя будет объявлено 9 января 2017 года. В рамках этой же церемонии ФИФА назовет и лучшего игрока мира по своей версии. Читайте также: Луис Энрике стал лучшим тренером 2015 года по версии ФИФА

Напомним, ранее ФИФА рассказала о том, как будет проходить выбор лучшего игрока мира.