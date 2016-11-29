ФИФА назвала авиакатастрофу в Колумбии "трагической новостью, которая шокирует"

Руководство мирового футбола выразило поддержку родным и близким погибших.

Выжить удалось троим футболистам Globo

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал, в которой погибли футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе". Слова чиновника появились на официальном сайте организации.

"Это очень, очень грустный день для футбола. Нам очень грустно слышать об авиакатастрофе в Колумбии, это трагическая новость, которая шокирует. В это трудное время наши мысли с жертвами, их семьями и друзьями. ФИФА хотела бы выразить свои искренние соболезнования поклонникам "Шапекоэнсе", футбольной общественности и средствам массовой информации в Бразилии", - гласит заявление Инфантино.

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании.

Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. На борту находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел в Медельин на финал Южноамериканского кубка. По последним данным, выжили не менее пяти человек. Шестым был вратарь Данило Падилья, которого доставили в больницу, но спасти не смогли.

Тем временем Конфедерация футбола Бразилии приняла решение перенести заключительный тур Серии А на 11 декабря, так как в стране объявлен семидневный траур. 38-й тур чемпионата Бразилии должен был состояться в воскресенье, 4 декабря.

Полная картина авиакатастрофы, в которой погибли футболисты клуба "Шапекоэнсе".