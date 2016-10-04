ФИФА может изменить формат чемпионата мира

Состав участников футбольного турнира может быть расширен.
Расширение входило в предвыборную программу Инфантино, но изначально речь шла о 40 участниках, которые могли делиться на восемь групп по пять команд. Теперь рассматривается вариант, при котором мундиаль будет начинаться с предварительного раунда плей-офф, из которого будут выбывать 16 команд. На групповом этапе будут оставаться 32 сборных, как и в нынешнем формате турнира.
"Мы обсудим все наши идеи уже в этом месяце, после чего будет принято решение. Таким образом, на чемпионате мира выступят 48 команд, но с группового этапа это будут привычные 32 участника", - сказал Инфантино.
Ожидается, что окончательное решение будет принято в январе 2017 года. При этом первым турниром с новыми правилами может стать чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в России в 2018-м году.BBC