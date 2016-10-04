ФИФА может изменить формат чемпионата мира

Состав участников футбольного турнира может быть расширен.

Инфантино начал реализовывать предвыборную программу BBC

Финальная часть чемпионата мира по футболу может быть расширена до 48 участников. Об этом сообщил президент ФИФА

Расширение входило в предвыборную программу Инфантино, но изначально речь шла о 40 участниках, которые могли делиться на восемь групп по пять команд. Теперь рассматривается вариант, при котором мундиаль будет начинаться с предварительного раунда плей-офф, из которого будут выбывать 16 команд. На групповом этапе будут оставаться 32 сборных, как и в нынешнем формате турнира.

"Мы обсудим все наши идеи уже в этом месяце, после чего будет принято решение. Таким образом, на чемпионате мира выступят 48 команд, но с группового этапа это будут привычные 32 участника", - сказал Инфантино.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в январе 2017 года. При этом первым турниром с новыми правилами может стать чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в России в 2018-м году.