ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч"

Журнал France Football больше не собирается передавать престижную награду Международной федерации футбола.
Таким образом, у ФИФА больше не будет прав на "Золотой мяч". По информации редакции France Football, в следующем выпуске журнала будут изложены новые правила голосования и вручения награды.
"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956-м году, после чего стал самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола.
В 2010 году награды "Золотой мяч" по версии France Football и "Игрок года ФИФА" были объединены, а в голосовании начали принимать участие не только журналисты, но также тренеры и футболисты национальных сборных, выступающих под эгидой ФИФА. Существует вероятность, что руководство издания вернется к старому формату, который вступит в силу уже в этом году.
Напомним, "Золотой мяч" в прошлом году получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.France Football