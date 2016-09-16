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ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч"

16 сентября в 19:03

Журнал France Football больше не собирается передавать престижную награду Международной федерации футбола.

Золотой мяч
"Золотой мяч" больше не принадлежит ФИФА
fifa.com
Международной федерации футбола (ФИФА) не удалось договориться о продлении сотрудничества с изданием France Football относительно вручения "Золотого мяча" - награды, которая присуждается лучшему футболисту мира по итогам года. Об этом сообщает официальный сайт французского журнала.

Таким образом, у ФИФА больше не будет прав на "Золотой мяч". По информации редакции France Football, в следующем выпуске журнала будут изложены новые правила голосования и вручения награды.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956-м году, после чего стал самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола.

В 2010 году награды "Золотой мяч" по версии France Football и "Игрок года ФИФА" были объединены, а в голосовании начали принимать участие не только журналисты, но также тренеры и футболисты национальных сборных, выступающих под эгидой ФИФА. Существует вероятность, что руководство издания вернется к старому формату, который вступит в силу уже в этом году.

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Напомним, "Золотой мяч" в прошлом году получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

По материалам: France Football
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Тэги Золотой мяч футбол ФИФА Месси
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