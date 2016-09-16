ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч"

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Журнал France Football больше не собирается передавать престижную награду Международной федерации футбола.

"Золотой мяч" больше не принадлежит ФИФА fifa.com

Международной федерации футбола (ФИФА) не удалось договориться о продлении сотрудничества с изданием France Football относительно вручения- награды, которая присуждается лучшему футболисту мира по итогам года. Об этом сообщает официальный сайт французского журнала.

Таким образом, у ФИФА больше не будет прав на "Золотой мяч". По информации редакции France Football, в следующем выпуске журнала будут изложены новые правила голосования и вручения награды.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956-м году, после чего стал самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола.

В 2010 году награды "Золотой мяч" по версии France Football и "Игрок года ФИФА" были объединены, а в голосовании начали принимать участие не только журналисты, но также тренеры и футболисты национальных сборных, выступающих под эгидой ФИФА. Существует вероятность, что руководство издания вернется к старому формату, который вступит в силу уже в этом году.

Напомним, "Золотой мяч" в прошлом году получил нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.