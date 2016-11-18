Топ Новости
<
>

ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд

18 ноября в 14:52

Реформированный турнир может проводится в июне.

джанни инфантино
Инфантино хочет разработать наиболее удачную формулу турнира
zimbio.com
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что клубный чемпионат мира в ближайшее время может быть реформирован.

"Сейчас клубный мундиаль проходит по сложной формуле в не самый удачный период сезона. Возможно, мы перенесем его на июнь и увеличим число клубов до 32. Это лучше, чем нынешние изматывающие турне, которые клубы совершают летом. Однако важно также думать об отдыхе и здоровье игроков. Звонимир Бобан, Марко Ван Бастен и я здесь для того, чтобы разработать наиболее удачную формулу", - сказал Инфантино.

Напомним, в настоящий момент клубный чемпионат мира проводится в декабре по схеме плей-офф. При этом представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу со стадии полуфиналов.

Читайте также: ФИФА детально рассмотрит возможность расширения чемпионата мира до 48 команд

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стала "Барселона", которая в финале обыграла "Ривер Плейт" со счетом 3:0.

По материалам: goal.com
Читайте также
Тэги ФИФА Инфантино
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости