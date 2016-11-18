ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд

Реформированный турнир может проводится в июне.
"Сейчас клубный мундиаль проходит по сложной формуле в не самый удачный период сезона. Возможно, мы перенесем его на июнь и увеличим число клубов до 32. Это лучше, чем нынешние изматывающие турне, которые клубы совершают летом. Однако важно также думать об отдыхе и здоровье игроков. Звонимир Бобан, Марко Ван Бастен и я здесь для того, чтобы разработать наиболее удачную формулу", - сказал Инфантино.
Напомним, в настоящий момент клубный чемпионат мира проводится в декабре по схеме плей-офф. При этом представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу со стадии полуфиналов.
В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стала "Барселона", которая в финале обыграла "Ривер Плейт" со счетом 3:0.goal.com