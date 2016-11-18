ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд

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Реформированный турнир может проводится в июне.

Инфантино хочет разработать наиболее удачную формулу турнира zimbio.com

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что клубный чемпионат мира в ближайшее время может быть реформирован.

"Сейчас клубный мундиаль проходит по сложной формуле в не самый удачный период сезона. Возможно, мы перенесем его на июнь и увеличим число клубов до 32. Это лучше, чем нынешние изматывающие турне, которые клубы совершают летом. Однако важно также думать об отдыхе и здоровье игроков. Звонимир Бобан, Марко Ван Бастен и я здесь для того, чтобы разработать наиболее удачную формулу", - сказал Инфантино.

Напомним, в настоящий момент клубный чемпионат мира проводится в декабре по схеме плей-офф. При этом представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу со стадии полуфиналов. Читайте также: ФИФА детально рассмотрит возможность расширения чемпионата мира до 48 команд

В прошлом году победителем клубного чемпионата мира стала "Барселона", которая в финале обыграла "Ривер Плейт" со счетом 3:0.