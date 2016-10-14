ФИФА будет вручать свою награду лучшему футболисту мира

В Международной федерации футбола придумали замену "Золотому мячу" - "FIFA's Best".
Новая награда получила название "FIFA's Best" - "Лучший по версии ФИФА". Дебютная церемония вручения приза состоится в январе 2017 года.
Напомним, недавно ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч". Награду вновь будет самостоятельно вручать France Football, а определять победителя будут журналисты, а не представители национальных сборных.
По итогам 2015 года обладателем "Золотого мяча" стал Лео Месси.
Напомним, на заседании совета ФИФА в Цюрихе также было принято решение о том, что выбирать места проведения чемпионатов мира теперь будут все члены ФИФА.sports.ru