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В Международной федерации футбола придумали замену "Золотому мячу" - "FIFA's Best".

ФИФА будет вручать свою награду

изданием France Football с 2010 по 2015 годы.

ФИФА будет вручать свою награду лучшему футболисту мира по итогам календарного года. Приз придет на смену "Золотому мячу", который Международная федерация футбола вручала совместно с

Новая награда получила название "FIFA's Best" - "Лучший по версии ФИФА". Дебютная церемония вручения приза состоится в январе 2017 года.

Напомним, недавно ФИФА лишилась прав на "Золотой мяч". Награду вновь будет самостоятельно вручать France Football, а определять победителя будут журналисты, а не представители национальных сборных.

По итогам 2015 года обладателем "Золотого мяча" стал Лео Месси. Читайте также: France Football поменял правила вручения "Золотого мяча"

Напомним, на заседании совета ФИФА в Цюрихе также было принято решение о том, что выбирать места проведения чемпионатов мира теперь будут все члены ФИФА.