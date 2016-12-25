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ФФУ подписала договор c Ассоциацией городов Украины

25 декабря в 15:54

Городские власти займутся развитием футбола по всей стране.

Павелко
Города будут развивать футбольную инфраструктуру самостоятельно
Федерация футбола Украины (ФФУ) подписала договор о сотрудничестве с Ассоциацией городов Украины. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

Согласно договору, руководство федерации будет консультировать, а также контролировать процесс строительства или использования футбольных сооружений.

Мэры городов, в свою очередь, будут развивать футбольную инфраструктуру, а также проводить строительство новых сооружений.

"Одной из главных социальных задач Федерации футбола Украины является популяризация здорового образа жизни и поощрение людей к занятиям спортом. Это один из наших приоритетов.

Надеюсь, что подписание этого договора даст серьезный толчок новой истории развития спортивной инфраструктуры в нашей стране", - сказал Павелко.

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Напомним, ранее стало известно, что в украинском футболе появится собственная прокуратура.

По материалам: ФФУ
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Тэги ФФУ футбол Павелко
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