ФФУ подписала договор c Ассоциацией городов Украины

Городские власти займутся развитием футбола по всей стране.
Согласно договору, руководство федерации будет консультировать, а также контролировать процесс строительства или использования футбольных сооружений.
Мэры городов, в свою очередь, будут развивать футбольную инфраструктуру, а также проводить строительство новых сооружений.
"Одной из главных социальных задач Федерации футбола Украины является популяризация здорового образа жизни и поощрение людей к занятиям спортом. Это один из наших приоритетов.
Надеюсь, что подписание этого договора даст серьезный толчок новой истории развития спортивной инфраструктуры в нашей стране", - сказал Павелко.
Напомним, ранее стало известно, что в украинском футболе появится собственная прокуратура.ФФУ