ФФУ подписала договор c Ассоциацией городов Украины

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Городские власти займутся развитием футбола по всей стране.

Города будут развивать футбольную инфраструктуру самостоятельно

(ФФУ) подписала договор о сотрудничестве с Ассоциацией городов Украины. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

Согласно договору, руководство федерации будет консультировать, а также контролировать процесс строительства или использования футбольных сооружений.

Мэры городов, в свою очередь, будут развивать футбольную инфраструктуру, а также проводить строительство новых сооружений.

"Одной из главных социальных задач Федерации футбола Украины является популяризация здорового образа жизни и поощрение людей к занятиям спортом. Это один из наших приоритетов.

Надеюсь, что подписание этого договора даст серьезный толчок новой истории развития спортивной инфраструктуры в нашей стране", - сказал Павелко.

Напомним, ранее стало известно, что в украинском футболе появится собственная прокуратура.