ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей

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Федерация будет создавать собственное покрытие для футбольных площадок и стадионов.

ФФУ будет самостоятельно производить покрытие 1football.info

Президент(ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что в скором времени ожидается начало работы завода по производству искусственных полей.

Предприятие ожидает прибытия машин, необходимых для завершения полного производственного цикла. После всех необходимых тестов производство будет запущено. Ожидается, что завод сможет обеспечивать покрытием 500 новых футбольных площадок в год (760 тысяч квадратных метров).

"Уникальность этого предприятия в том, что это единственный в своем роде завод, который принадлежит не частной компании, а национальной ассоциации. Таким образом, главной целью проекта будет создание безопасного и удобного синтетического покрытия для нужд украинского футбола", - сказал Павелко.

Напомним, ранее Павелко заявил, что украинскому футболу нужны громкие расследования договорных матчей.