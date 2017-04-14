ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей

Федерация будет создавать собственное покрытие для футбольных площадок и стадионов.
Предприятие ожидает прибытия машин, необходимых для завершения полного производственного цикла. После всех необходимых тестов производство будет запущено. Ожидается, что завод сможет обеспечивать покрытием 500 новых футбольных площадок в год (760 тысяч квадратных метров).
"Уникальность этого предприятия в том, что это единственный в своем роде завод, который принадлежит не частной компании, а национальной ассоциации. Таким образом, главной целью проекта будет создание безопасного и удобного синтетического покрытия для нужд украинского футбола", - сказал Павелко.
Напомним, ранее Павелко заявил, что украинскому футболу нужны громкие расследования договорных матчей.ФФУ