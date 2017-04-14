Топ Новости
<
>

ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей

14 апреля в 15:43

Федерация будет создавать собственное покрытие для футбольных площадок и стадионов.

123
ФФУ будет самостоятельно производить покрытие
1football.info
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что в скором времени ожидается начало работы завода по производству искусственных полей.

Предприятие ожидает прибытия машин, необходимых для завершения полного производственного цикла. После всех необходимых тестов производство будет запущено. Ожидается, что завод сможет обеспечивать покрытием 500 новых футбольных площадок в год (760 тысяч квадратных метров).

"Уникальность этого предприятия в том, что это единственный в своем роде завод, который принадлежит не частной компании, а национальной ассоциации. Таким образом, главной целью проекта будет создание безопасного и удобного синтетического покрытия для нужд украинского футбола", - сказал Павелко.

Читайте также: Футбол не может быть более успешен, чем экономика - Павелко

Напомним, ранее Павелко заявил, что украинскому футболу нужны громкие расследования договорных матчей.

По материалам: ФФУ
Читайте также
Тэги футбол ФФУ Павелко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...